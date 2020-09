Novo pároco já em funções nas Caxinas

O padre Daniel Neves já assumiu funções na paróquia de Nosso Senhor dos Navegantes (Caxinas). Tal sucedeu durante a celebração de uma eucaristia no passado domingo. Esta contou com a presença do Monsenhor Domingos Araújo, que pediu dispensa do cargo de pároco por razões de saúde, e do arcipreste Manuel Casado Neiva, entre outros convidados e fiéis. O novo responsável pertencia à equipa de Formação do Seminário Conciliar de Braga.