Novas reaberturas em junho e cancelamento de eventos até setembro

O Município de Vila do Conde atualizou o levantamento das medidas de confinamento e esta segunda-feira já reabriram o Auditório Municipal e o Teatro Municipal. Com a reabertura do ensino pré-escolar (3 aos 6 anos) em todo o concelho, a autarquia assegurou a colocação dos auxiliares e dos funcionários para as atividades não docentes, bem como o prolongamento de horário e fornecimento das refeições, além do fornecimento dos equipamentos de proteção individual e materiais de desinfeção. O ensino pré-escolar decorre até ao dia 26 de junho, mas o prolongamento total funcionará até ao final do mês de julho.

A Câmara liderada por Elisa Ferraz também comunicou que, de acordo com as normas da DGS, não licenciará nenhum evento que estava previsto decorrer até 30 de setembro. Ficam assim canceladas cinco iniciativas: Feira Nacional de Artesanato; Feira de Gastronomia; Festival de Juventude; Um Porto para o Mundo e Portugal Rural. Foi também recordado que as celebrações religiosas, na via pública, ficam sujeitas aos princípios emanados pela DGS e a uma articulação direta com a Conferência Episcopal Portuguesa.

Novidade é que na Feira Semanal e no Mercado Rural as entradas e saídas passarão a ser realizadas através das portas da Rua Conde D. Mendo, da Praça S. João e da Rua 5 de Outubro. Finalmente, é recordado que permanecem encerrados ou suspensos equipamentos/atividades como: Programa Desporto Sénior, Abrigos dos Pescadores, Albergue Santa Clara, Pavilhões Desportivos, Piscinas Municipais e Casa da Juventude de Guilhabreu, Parques Desportivos Sintéticos Municipais.