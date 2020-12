Nova diretora do Agrupamento Flávio Gonçalves eleita por unanimidade

Luísa Gomes foi eleita diretora do Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves. A professora de português e francês foi escolhida de forma unânime no Conselho Geral realizado na passada terça-feira. A docente de 59 anos está há 22 anos a lecionar na Escola EB 2/3, já ocupou vários cargos de coordenação de departamento e liderava uma das duas candidaturas, tendo sido a que acolheu a preferência de todos os votantes. Luísa Gomes vai deixar de dar aulas e passar a ocupar-se em exclusivo das funções diretivas, assumindo o cargo com a “grande responsabilidade de manter o ensino de qualidade” que é reconhecido naquele estabelecimento de ensino. Além de procurar trazer projetos inovadores, para 2021 ficou o desejo de que as obras na escola possam terminar de forma a resolver os constrangimentos atualmente vividos com aulas em contentores e em espaços vizinhos.