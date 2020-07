Nova Arena e conclusão da Via B esperam visto e custam 11,2 milhões

A última reunião do executivo municipal da Póvoa de Varzim foi considerada como “muito importante” por Aires Pereira. O autarca fez questão de sublinhar a relevância da aprovação de dois investimentos que considera determinantes para o concelho e que serão suportados. Um deles trata-se da adjudicação da empreitada de construção da Arena da Póvoa de Varzim, no espaço da antiga Praça de Touros, que vai custar 8,7 milhões de euros e terá um prazo de execução de 24 meses, ficando a cargo da empresa ABB. O objetivo é começar a obra em setembro desde que haja o visto do Tribunal de Contas e até lá será também escolhida por concurso público uma empresa especializada que irá fiscalizar o desenrolar da intervenção. O outro é a obra da Via Circular Urbana da Cidade – Troço Norte, também entregue à ABB, que custará 2,5 milhões de euros e cujo prazo de execução é de 12 meses. Trata-se de uma estrada que vai permitir o fecho da Via B e o atravessamento do Parque da Cidade, promovendo uma melhoria considerável das acessibilidades de entrada e saída da cidade. Estas duas obras mereceram o aval dos vereadores do Partido Socialista, tendo o porta-voz Miguel Fernandes apenas lamentado que a Arena não tenha sido alvo de um concurso de ideias.