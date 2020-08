No fim de julho havia 5440 desempregados na Póvoa e em V.Conde

O número total de desempregados continua a baixar na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. A pandemia da Covid-19 tinha ditado alguns meses de subidas consecutivas, mas a consulta das estatísticas agora disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional volta a dar indicadores de uma ligeira retoma da economia na região. No final de julho havia 2470 pessoas à procura de emprego no concelho poveiro, menos 25 que em junho. Nas mesmas datas, havia 2970 pessoas inscritas à procura de trabalho no município vilacondense, menos 158 que a anterior referência. Nestas duas localidades somam-se 5440 pessoas desempregadas no final de junho, menos 183 que no mês de junho. Continua a haver mais mulheres do que homens desempregados nas duas terras e o grupo etário 35-54 anos mantém-se como o mais afetado com cerca de metade dos desempregados. O fim do trabalho não permanente é a principal razão para as novas inscrições no centro de emprego.