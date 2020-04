Ninguém caminhou ou pedalou este domingo na Avenida dos Banhos

A marginal da Póvoa de Varzim esteve este domingo cortada na Avenida dos Banhos, entre o Diana-Bar e o parque desportivo Bruno Alves. Além da habitual proibição de trânsito aos fins de semana, a Câmara Municipal decidiu desta vez vedar o acesso pedonal, não permitindo a circulação de pessoas ou bicicletas. A autarquia pretendeu evitar uma eventual aglomeração de pessoas num dia que esteve solarengo. Elementos da Polícia Municipal e da Proteção Civil fiscalizaram a artéria e aconselharam as pessoas a irem para casa. No entanto, como pudemos constatar, pelo menos na parte matinal, o que sucedeu foi um maior fluxo de pessoas a circularem na Rua Latino Coelho ou na Rua António Graça, por exemplo, para puderem continuar os passeios e as pedaladas na direção de Aver-o-Mar ou Vila do Conde.