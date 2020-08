O Varzim anunciou o 16º reforço para a nova temporada. Trata-se do extremo Sodiq Fatai, de 24 anos, proveniente do Paços de Ferreira, mas que jogou por empréstimo no Chaves na época passada. O nigeriano chegou a Portugal para jogar no Ribeirão e já passou por Oliveirense, Gil Vicente, Leixões e Covilhã. Afirmando-se como um “jogador muito rápido, de raça e forte”, prometeu “dar tudo pelo Varzim” em declarações ao site oficial do clube.

Foto: Varzim SC