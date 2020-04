Nervosismo de condutor levou à apreensão de droga

A GNR deteve em Vila do Conde um homem de 21 anos por tráfico de droga. No âmbito de uma ação policial, os militares abordaram uma viatura e perceberam que o condutor demonstrava nervosismo, comportamento que levou a uma busca ao veículo e à posterior apreensão de 52 doses de MDMA (conhecida como ecstasy ou MD) e ainda 3 doses de haxixe. O suspeito, já com antecedentes criminais por este tipo de crime, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.