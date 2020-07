Mulher encontrada morta na praia

Uma mulher com perto de 40 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira na praia de Quião, em Aver-o-Mar. As causas do óbito estão por determinar mas não estarão relacionadas com a prática balnear. A vítima terá falecido durante a noite e foi avistada esta manhã, com vestuário, junto ao mar. A Polícia Marítima e meios do INEM foram ativados, mas nada havia a fazer. A Polícia Judiciária vai investigar.