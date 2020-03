Mudam horários do Mercado, dos cemitérios…

Na batalha contra a pandemia Covid-19, a Câmara Municipal da Póvoa decidiu reforçar as medidas de prevenção e combate. Além das restrições que já tinham sido tomadas, no final da reunião do executivo que decorreu hoje, o presidente Aires Pereira deu conta das alterações. “O Mercado Municipal estará aberto ao público às quartas, sextas e sábados, entre as 06.00 e as 17.00 horas, com acesso condicionado ao número de utentes – encontrando-se encerrado nos demais dias da semana. Mantêm-se encerrados o 4.º piso do Mercado Municipal e a Zona de Venda de Flores. Os Cemitérios Municipais estarão abertos ao público aos sábados, entre as 09.00 e as 17.00 horas, encontrando-se encerrado nos demais dias da semana. Exceciona-se a abertura dos Cemitérios Municipais para a realização de inumações. A Câmara Municipal está atenta ao evoluir da situação, através do acompanhamento dos agregados familiares, e adotará, a qualquer momento, as ações que se mostrem adequadas à resolução das necessidades mais prementes da população . Estas medidas preventivas vigoram até ao dia 9 do próximo mês de abril”, anunciou o presidente. Num segundo despacho, Aires Pereira anunciou o teletrabalho temporário, parcial e rotativo, para os funcionários do município (para aqueles em que este mecanismo seja possível).Se esta quarta-feira for declarado pelo Conselho de Estado o estado de emergência, algo inédito no pós-25 de Abril, mas que é um cenário que está em cima da mesa, Aires Pereira reforça que (e sendo novas competências atribuídas aos municípios), agirá o executivo municipal em conformidade com o país e em nome da saúde de todos.