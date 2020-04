Movimento angaria 4500 equipamentos de proteção

O movimento “Contra o Covid, Marchar, Marchar” entregou mais de 4500 equipamentos de proteção individual a 14 instituições do norte, sobretudo na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Esta iniciativa nacional tem como objetivo a angariação de fundos e recursos materiais para fornecer equipamento de proteção a profissionais de saúde, forças e serviços de segurança e de proteção. No total, foram entregues 3049 máscaras cirúrgicas, 12 máscaras bico de pato, 1400 luvas de nitrilo, 50 viseiras, 6 embalagens de álcool-gel antissético e 5 óculos de proteção, fornecidos a instituições poveiras, vilacondenses, Santo Tirso, Famalicão e Trofa. Criado por duas entidades, uma da área da solidariedade social (Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde) e outra da saúde/formação (Formaterapia), o Movimento coordenado por Francisco Neto pede ajuda a cidadãos, empresas ou entidades através de donativos, materiais, divulgação ou voluntariado. A onda de apoio tem vindo a crescer graças ao apoio de personalidades ligadas ao desporto, destacando-se a figura do ex-varzinista André André.

Mais informação sobre o Movimento “Contra o Covid, Marchar, Marchar”:

Website: www.contra-covid.org | Facebook: www.facebook.com/contracovidmarchar/ | Instagram: www.instagram.com/contra_covid_marchar/

Lista das Instituições apoiadas:

Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto IV (Póvoa de Varzim/Vila do Conde)

Póvoa de Varzim: Casa do Regaço; MAPADI; Centro Social Bonitos de Amorim; Centro Social Paroquial de Terroso; Centro Social Paroquial de Aguçadoura; Cruz Vermelha Portuguesa; A Beneficente;

Vila do Conde: MADI; Associação de Solidariedade Social O Tecto;

Santo Tirso: Associação Social Humanitária Monte Córdova; Centro Social e Paroquial Sta. Cristina Couto;

Famalicão: Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência;

Trofa: Associação Muro de Abrigo