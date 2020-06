Motorista tentou matar mulher em Aver-o-Mar e foi preso

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em Aver-o-Mar, um homem pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos ocorreram na madrugada do passado dia 12 num contexto de violência doméstica. Na ocasião, inconformado com a vontade da mulher em se divorciar, o homem de 55 anos surpreendeu-a na cama e, com recurso a uma corda, tentou asfixia-la até à morte, tendo valido a intervenção de familiares alertados pelos gritos da vítima para evitar o pior. O motorista de pesados, que foi detido fora de flagrante delito e não tem antecedentes criminais, foi ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal no Tribunal de Instrução Criminal do Porto (DIAP-TIC), tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, segundo a Agência Lusa.