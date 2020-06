Motociclista morre atropelado após despiste

Um motociclista morreu esta madrugada na A28, em Vila do Conde, num acidente que envolveu um veículo pesado de mercadorias. A vítima mortal despistou-se e foi atropelada pelo camião. De nada valeu o socorro prestado pois os ferimentos foram de tal modo graves que o óbito foi declarado no local. O sinistro ocorreu cerca das 02:40 e obrigou ao corte parcial da via, no sentido norte-sul. O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.