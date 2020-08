Motociclista ferido após colisão com automóvel

Uma pessoa ficou ferida após um acidente ocorrido a meio da tarde desta terça-feira em Aver-o-Mar na estrada da antiga IC1. Um choque entre uma mota e um carro provocou ferimentos ligeiros no condutor do veículo de duas rodas. Os bombeiros da Póvoa foram alertados às 17h09 e para o local mobilizaram uma ambulância com dois elementos. A vítima foi transportada ao serviço de urgência da unidade poveira do Centro Hospitalar.