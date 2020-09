Morte na estrada em acidente violento em Laundos

Uma colisão entre dois carros provocou um morto e dois feridos ligeiros em Laundos. O choque sucedeu na Estrada Nacional 205 pouco antes das sete da tarde deste sábado. A vítima mortal é um homem de 70 anos, cujo óbito foi declarado no local. Diversos meios dos bombeiros e INEM foram acionados para o sinistro, num total de 23 elementos, apoiados por nove viaturas, entre as quais a SIV de Vila do Conde e a VMER do Hospital Pedro Hispano. Os dois feridos foram levados para a Urgência do Hospital da Póvoa de Varzim. A GNR tomou conta da ocorrência, cujas circunstâncias são por agora desconhecidas.