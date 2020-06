Morte e feridos em acidentes aparatosos na última madrugada

Dois acidentes graves no espaço de poucas horas marcaram a madrugada deste sábado na Estrada Nacional 13.

Na Póvoa de Varzim, por volta das quatro horas, dois carros colidiram na Rua Gomes de Amorim e um deles embateu num prédio na esquina do cruzamento com a avenida Mouzinho de Albuquerque, junto ao Mercado Municipal. Os automóveis ficaram bastante danificados devido à força do embate e o edifício também sofreu vários danos. Os bombeiros estiveram no local e transportaram quatro feridos ligeiros ao hospital local. A PSP tomou conta da ocorrência e, segundo uma fonte, deteve o condutor que causou o choque e que já estava a ser perseguido na altura.

Em Vila do Conde, por volta da meia-noite, um carro embateu na traseira de uma camião de recolha de lixo da autarquia na Rua 5 de Outubro, junto à antiga fábrica Maconde, provocando ferimentos graves num funcionário. A vítima esteve bastante tempo encarcerada e, devido à gravidade dos ferimentos nas pernas, foi levada com urgência para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos, segundo foi possível apurar. A PSP está a investigar as causas do acidente.