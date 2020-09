Morreu treinador que foi campeão pelo Varzim

Faleceu um antigo treinador do Varzim. ‘Dito’, de 58 anos, foi vítima de um ataque cardíaco fulminante quando viajava de automóvel para o estágio em Melgaço da equipa do Gil Vicente, emblema onde desempenhava atualmente o cargo de diretor geral. Eduardo Mendes sentiu-se mal e ainda foi assistido pelos médicos do clube de Barcelos, de onde era natural, antes de ser transportado para uma unidade de saúde de Monção, mas não foi possível evitar o pior. Dito liderou os poveiros na época 2011/2012, tendo levado os lobos do mar à conquista do campeonato nacional da segunda divisão depois de um percurso notável, mas que não culminou na subida de divisão devido a problemas financeiros. Como jogador foi internacional português e passou pelo Braga, Benfica, Porto, Setúbal, Espinho, Gil Vicente e Ovarense. Como treinador orientou Esposende, Salgueiros, Felgueiras, Chaves, Portimonense, Ribeirão, Moreirense, juniores do Braga, Famalicão e Covilhã.