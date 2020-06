Morreu poveiro que governou o Banco de Portugal

Faleceu José Alberto Tavares Moreira. O poveiro morreu esta segunda-feira aos 75 anos de idade. O reputado economista desempenhou diversos cargos de prestígio e liderança no setor bancário, entre eles o de Governador do Banco de Portugal durante seis anos, entre 1986 e 1992. Membro de uma conhecida família da Póvoa de Varzim e condecorado Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo em 1992, esteve também no Governo em dois diferentes períodos dos anos 80 do século passado, como Secretário de Estado do Tesouro e Adjunto do Ministro das Finanças, tendo ainda sido deputado na Assembleia da República. O funeral de José Alberto Tavares Moreira realiza-se esta quarta-feira, dia 10, pelas 11 horas na igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim, indo depois a sepultar no cemitério nº 1. Devido ao estado de calamidade que vivemos, as cerimónias estão reservadas apenas à família, a quem a Rádio Onda Viva expressa sentidas condolências.