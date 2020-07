Morreu Abílio Flores Morim

Faleceu Abílio Flores Morim, presidente da Assembleia Geral do Desportivo da Póvoa. O averomarense tinha 80 anos e faleceu vítima de doença prolongada. Dedicou grande parte da vida associativa ao clube, primeiro como presidente de direção e depois quase três décadas como líder da AG, cargo que nos últimos tempos já não desempenhava devido a problemas de saúde. Os responsáveis do CDP já reagiram a esta morte, começando por lembrar “com gratidão e saudade uma grande pessoa, exemplo vital do Associativismo”, acrescentando que “para a comunidade Desportivo a sua ausência será sentida e a sua trajectória recordada”. Na política, Abílio Flores Morim foi candidato à Câmara pelo Partido Socialista em 1989 e foi eleito vereador. Em termos profissionais foi professor na Escola Rocha Peixoto e trabalhou no setor bancário. O funeral realiza-se esta quinta-feira, às 11h, na igreja de S. José, seguindo depois o corpo para o cemitério de Aver-o-Mar.