Mítico espaço poveiro completa hoje 80 anos

Hoje, 7 de julho, é um dia de festa para o Diana Bar, que comemora 80 anos de existência e teve como primeiro proprietário Vicente Gonçalves Regufe. O outrora mítico café, entretanto transformado em Pólo de Leitura da Biblioteca Rocha Peixoto, marcou várias gerações de poveiros e não só desde a abertura ao público em 1940. Nomes como o poeta José Régio, o professor João Francisco Marques, o realizador Manoel de Oliveira e a escritora Agustina Bessa Luís são apenas algumas figuras da arte e do saber que tornaram o espaço num lugar de encontro e de tertúlia. Ficaram também famosos os bailes de carnaval e festas de passagem de ano do Diana Bar. A Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim tem disponíveis, na Internet, notícias da imprensa local sobre a inauguração e fotografias que retratam a história do edifício.