Missas ao ar livre começaram este domingo em Laundos

Começou ontem, domingo, dia 12, prometendo assim continuar durante o verão. A eucaristia das 10h30 em Laundos deixa o interior da Igreja e passa a ser Campal no Terreiro da Senhora da Saúde, sempre que o tempo o permitir. Caso contrário, a missa será celebrada dentro do Santuário. Mesmo sendo exterior, a paróquia confirma que mantêm-se a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento social. O objetivo desta iniciativa é aproveitar as boas condições do clima e aquele lugar, verdadeiro anfiteatro natural, cujas sombras e relva proporcionam condições únicas de oração e contemplação da natureza, segundo os promotores, que até sugerem uma deslocação em caminhada ou de bicicleta, com repouso para rezar durante a missa. O pároco Guilherme Peixoto sublinhas que “É tempo de perder o medo e sair de casa. Sem descurar as normas de segurança, também em pandemia se pode e deve construir comunidade. Família que reza unida, permanece unida”.