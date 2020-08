Misericórdia de V.Conde firma acordo com Associação Pró-Maior

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde e a Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar anunciaram a celebração de um protocolo. O provedor Arlindo Maia e o presidente José Festas celebraram uma parceria que “assume importância para o setor da pesca, no âmbito da pandemia da Covid-19, pois permite agilizar os procedimentos na realização de testes à doença por forma a melhorar o tempo de resposta e eliminar eventuais focos de contágio, numa área onde o trabalho é desenvolvido em contexto de proximidade e onde os pescadores estão durante a semana (ou mais) confinados ao espaço da embarcação”.