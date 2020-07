Ministro vai inaugurar nova unidade produtiva da Energie

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, vão presidir à inauguração da nova unidade produtiva da Energie Portugal. A cerimónia irá decorrer esta quinta-feira, dia 30, pelas 17h. na sede da empresa de painéis solares termodinâmicos, localizada na Zona Industrial de Laúndos, na Póvoa de Varzim. Num investimento no valor de um milhão de euros, a nova unidade produtiva terá uma área de 1500 metros quadrados, aumentando para seis mil metros quadrados a dimensão da Energie . Depois de ter sido afetada por incêndio a 26 de fevereiro, e após o período crítico da covid-19, a Energie manteve-se sempre a trabalhar e continuou as obras de construção da nova unidade produtiva, fruto de uma candidatura à Inovação Produtiva do Portugal 2020. A Energie é uma empresa 100 por cento portuguesa e conta atualmente com 50 colaboradores, estando especializada no desenvolvimento e fabrico de painéis solares termodinâmicos para climatização e águas quentes sanitárias.