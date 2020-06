Miguel Peliteiro já saiu dos cuidados intensivos

Miguel Sampaio Peliteiro já saiu da unidade de cuidados intensivos do hospital S. João. O jovem, que sofreu um acidente em Laundos, na ciclovia Póvoa-Famalicão, no passado dia 10 de maio, publicou uma fotografia e deixou uma mensagem na página pessoal no Facebook: “Não encontro palavras para agradecer o enorme carinho que senti por parte de todos neste momento mais difícil. Extubado e saído dos cuidados intensivos ao fim de 3 semanas, quero dizer-vos que me sinto bem, com força e vontade de batalhar! Abraços sentidos do vosso amigo Miguel”. Recorde-se que o poveiro de 24 anos ficou gravemente ferido após chocar com uma viatura cujo condutor não tinha carta de condução e fugiu sem prestar auxílio, tendo depois sido identificado pelas autoridades. O estudante de medicina teve mesmo de realizar quatro grandes cirurgias e está agora a recuperar dos vários traumatismos sofridos.