Mercadona prepara-se para voltar a investir na Póvoa

O executivo municipal da Póvoa de Varzim aprovou a realização de dois protocolos com os proprietários de terrenos de um arruamento no Parque Industrial de Laundos que irão permitir a construção da segunda unidade logística da Mercadona. O presidente Aires Pereira revelou que em breve terão início as obras para este investimento que vai duplicar as atuais instalações da empresa de distribuição, promovendo mais emprego e riqueza no concelho.