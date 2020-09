Mercado mantém horário e restantes estabelecimentos abertos até às 23h

No âmbito da situação de contingência que passou a vigorar em Portugal devido à pandemia da Covid-19, a Câmara da Póvoa de Varzim anunciou ter tomado algumas decisões. O Presidente Aires Pereira, no exercício da competência que lhe é conferida pela Resolução do Conselho de Ministros e após ouvir a Delegação de Saúde da Póvoa de Varzim e a Divisão local da Polícia de Segurança Pública, “determinou que os estabelecimentos do concelho podem estar abertos até às 23h (admitindo-se a manutenção de horários de encerramento atualmente vigentes, desde que anteriores ao limite agora fixado) e que, atentas as caraterísticas dos produtos nele transacionados, o Mercado Municipal deve manter o período de funcionamento atual”, isto é, das 6h às 19h de segunda a sábado. As restantes medidas em vigor são as anteriormente anunciadas pelo Governo e vão durar até ao final deste mês.