Mário Silva quer corresponder à coragem de António Silva Campos

O Rio Ave oficializou a contratação de Mário Silva para orientar a equipa principal. Este foi o escolhido pela direção liderada por António Silva Campos para substituir Carlos Carvalhal no cargo de treinador. Mário Silva regressa ao futebol português depois de estar ao serviço do Almería, em Espanha. Antes, o técnico de 43 anos conquistou a UEFA Youth League pelo FC Porto, além do campeonato nacional de juniores. O novo técnico irá agora avaliar o plantel que esta época irá participar na Liga Europa em meados de setembro na 2.ª pré-eliminatória. Para já, começou por agradecer ao presidente a oportunidade e a coragem de apostar nele e garantiu muito trabalho para atingir os objetivos do clube. O presidente expressou confiança num bom desempenho do jovem técnico que assinou um vínculo de dois anos.