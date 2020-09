Máquina de reciclagem regressa com muitas novas vantagens

A Câmara aprovou ainda a reativação do projeto “Reciclar para Ganhar” no Mercado Municipal. A partir de agora, a máquina de recolha de resíduos recicláveis, que esteve suspensa por causa das restrições impostas pela pandemia, vai proporcionar mais vantagens aos utilizadores. Aos benefícios existentes – vales de desconto nas compras do Mercado, bilhetes de cinema no Garrett e entradas na Varzim Lazer – juntam-se descontos de 50% no aluguer do espaço em horário off-peak no Clube da Praia (Padel, Ténis e Squash), experiências de paintball (indoor e outdoor) no Rangers Póvoa Clube, bilhetes de Metro (Z6) e um mês grátis de estacionamento à superfície.