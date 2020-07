Mais uma medalha de Ouro nas Olimpíadas de Química Júnior

A Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves anunciou a conquista da medalha de ouro na semifinal das Olimpíadas de Química Júnior que decorreram na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O feito foi registado por três alunos: Afonso Amorim do 8ºA, Carolina Gomes do 8ºB e Gonçalo Leonor do 9ºA. Esta foi uma prova diferente do habitual, apenas realizada online e de forma individual, mas o trio de estudantes formou uma equipa para efeitos de concurso. Os alunos poveiros ficaram apurados para a fase Final das Olimpíadas de Química Júnior que ainda está a ser avaliada se pode decorrer de forma presencial. Esta é já a décima segunda vez que a Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves conquista medalhas nestas olimpíadas e a sexta vez que assegura o primeiro lugar (2007-2013-2014-2018-2019-2020), a que se juntam quatro medalhas de prata (2009-2010-2011-2012) e duas medalhas de bronze (2016-2017), destacaram as professoras Helena Tavares, Manuela Rodrigues e Elisabete Martinho.