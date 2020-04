Mais um poveiro infetado e outras 10 pessoas em V.Conde

Já está disponível a atualização dos novos dados da Direção Geral da Saúde sobre a dimensão da doença COVID 19 em Portugal. No concelho da Póvoa de Varzim os casos confirmados passaram a ser 16 (apenas mais um do que ontem), enquanto no município de Vila do Conde passaram a 32 casos de pessoas infetadas (mais 10 em relação a sábado). No total passam a existir 48 casos entre poveiros e vilacondenses. Lisboa voltou ao topo com 594 casos, seguindo-se Porto com 417, Gaia com 351, Maia com 296, Matosinhos com 254, Gondomar com 242, Braga com 208, Coimbra com 199, Valongo com 184 e Ovar com 159 a fechar o top 10. Mais para baixo, mantemos a referência pela proximidade geográfica a Guimarães (70), Famalicão (61), Santo Tirso (42), Viana do Castelo (33), Barcelos (29), Trofa (29) e Esposende (8).