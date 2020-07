Mais um passo para construção de apartamentos baratos para jovens

A Câmara da Póvoa de Varzim aprovou a avaliação do júri das propostas apresentadas no Concurso de Ideias que o município promoveu em conjunto com a Ordem dos Arquitetos. O propósito era apresentar propostas para a construção de um conjunto habitacional com 150 apartamentos para colocar no mercado a preços mais acessíveis e destinados à população mais jovem. Dado os terrenos serem quase em frente à Escola EB 2,3 Cego do Maio, também será construído um novo pavilhão para servir a comunidade educativa e a população em geral. Face ao elevado interesse demonstrado, já que o número de propostas recebidas ascendeu às 21, o presidente da Câmara defendeu que este tipo de concurso foi vantajoso para se poder analisar diferentes ideias e contributos. Segue-se o desenvolvimento do projeto de execução para posterior lançamento do concurso, revelou Aires Pereira. O executivo considerou unanimemente que a proposta escolhida pelo júri era a mais adequada e a que melhor se insere nos objetivos para aquele espaço. O vereador socialista faz votos para que este importante investimento avance o mais depressa possível para ajudar a fixar jovens na Póvoa e dinamizar aquela zona da cidade.