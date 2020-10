Mais um passo para a expansão da Zona Industrial de Laundos

A Câmara da Póvoa de Varzim avisa que decidiu elaborar o Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial de Laundos. Quem quiser dar a opinião ou apresentar uma sugestão já o pode fazer uma vez que o prazo de 15 dias começou a contar a 25 de setembro aquando da publicação em Diário da República. “O prazo para a conclusão da elaboração deste Plano, que visa a expansão e o reforço do tecido industrial existente, é de doze meses”, explica a autarquia. As sugestões e/ou informações que os interessados entendam apresentar deverão ser entregues na Secção de Gestão Documental, no Edifício dos Paços do Concelho, ou remetidas por correio registado, endereçado ao Presidente da Câmara.