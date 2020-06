Mais um dia sem novos casos positivos

O boletim desta quarta-feira da Direção Geral da Saúde manteve o número de casos acumulados de Covid-19 no eixo Vila do Conde-Póvoa de Varzim-Esposende. No concelho poveiro continuam os 160 casos desde o passado dia 17, incluindo ativos, recuperados e falecidos. De acordo com a informação recolhida por Aires Pereira, que ontem prometeu atualizar nos próximos dias, restam apenas três casos ativos e há 9 óbitos diretamente relacionados com o coronavírus. O edil espera que esteja perto o dia em que possa anunciar a ausência de ativos no município. Em Vila do Conde não há números oficiais de mortos ou recuperados e os positivos acumulados pela DGS seguem nos 297, os mesmos desde o passado dia 6. Em Esposende, a DGS mantém os 50 casos, mas o edil Benjamim Pereira, através de outras fontes, informa que já foram detetados 74 casos no município, sendo que 69 pessoas já recuperaram e apenas uma faleceu, havendo por isso apenas 4 casos ativos e ainda 45 casos suspeitos.