Mais um detido com droga pela PSP junto ao Metro

A PSP fez mais uma detenção no âmbito do combate ao crime de tráfico de droga. Um homem de 26 anos, desempregado e residente na Póvoa de Varzim, foi detido ontem à noite, pelas 23h45, na rua Comandante Joaquim Lima, nas imediações da estação poveira do Metro. A operação foi desenvolvida por elementos da Divisão de Investigação Criminal (8ª Esquadra) em parceria com a Brigada de Combate ao Tráfico de Estupefacientes. As autoridades apreenderam 22 doses de heroína e 6 doses de cocaína. fonte policial revela que seguiu-se uma busca domiciliária, na Rua Almeida Brandão, tendo sido encontrado mais estupefacientes e identificada uma mulher de 27 anos. O suspeito passou a noite nas instalações da PSP e agora será presente ao Tribunal de Matosinhos para conhecer as medidas de coação.