Mais um desaire para o ‘lanterna vernelha’

O Varzim continua no último lugar da II Liga após sofrer mais uma derrota no terreno do Benfica B. Os alvinegros perderam por uma bola a zero na partida da jornada 10 e afundam-se cada vez mais na tabela (6 pontos). O capitão Rui Coentrão espelhou no final a tristeza do grupo pelo mau resultado e. O treinador Miguel Leal reconheceu que o momento não é bom e que a equipa merecia ter pontuado. O próximo desafio dos lobos do mar é já no domingo na receção ao Cova da Piedade.