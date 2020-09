Mais um desaire em jogo particular

O Varzim perdeu frente ao Vizela em mais um jogo de preparação tendo em vista a nova temporada. Os pupilos de Paulo Alves saíram derrotados por uma bola a zero perante um adversário que vão reencontrar mais tarde no campeonato. Os alvinegros foram incapazes de reagir ao único golo da partida e somaram mais um desaire diante de um clube que milita na Segunda Liga. As anteriores derrotas dos poveiros foram com o Vilafranquense, Oliveirense e Feirense. Pelo meio os varzinistas derrotaram o Leixões e empataram com o Porto B, do mesmo escalão, tendo ainda vencido o Sintrense, de divisão inferior.