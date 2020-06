Mais um caso na Póvoa, outro em V.Conde e 3 em Esposende

O relatório desta sábado da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 aponta uma subida dos números: são agora 159 infetados na Póvoa de Varzim (mais 1), 50 casos em Esposende (mais 3) e 297 positivos em Vila do Conde (mais 1). No concelho poveiro haverá cerca de uma dúzia de casos ativos e 9 óbitos confirmados, segundo revelou o edil Aires Pereira. Em Vila do Conde não são conhecidos números oficiais de óbitos ou recuperados, embora a presidente Elisa Ferraz já tenha questionado a DGS e aguarda resposta. Em Esposende, o autarca Benjamim Pereira, usando outras fontes, soma 73 casos no concelho, sendo que 63 pessoas já recuperaram (mais 3) e apenas uma faleceu, havendo ainda 36 casos suspeitos (menos 15 que ontem).