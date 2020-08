Mais um barco parado por um caso positivo

Há mais um barco da zona parado por causa da pandemia da Covid-19. O jornal Público avançou esta quarta-feira à tarde que a embarcação ‘Pedro André’ se junta às já paralisadas ‘José Dinis’ (há duas semanas por causa de 8 infetados) e ‘Virgílio Miguel’ (desde o início da semana devido a um infetado). A traineira, que opera na arte do cerco a partir de Leixões, tem o mestre infetado, estando os restantes tripulantes a aguardar o resultado do teste. Há ainda outro barco que está à espera de saber se os pescadores estão positivos ao novo coronavírus, segundo o diário revelou na edição online. Os pescadores envolvidos são da comunidade piscatória da região. O presidente da Propeixe, Agostinho Mata, reconheceu que esta situação pode deixar em terra um total de 80 homens do mar, a maioria por imposição de quarentena profilática determinada pelas autoridades.