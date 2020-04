Mais testes nos próximos dias no Covid-Drive que abriu na Póvoa

O número de testes realizados no “Covid-drive” tem tendência para aumentar nos próximos dias, garante o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim cuja autarquia, diz, assumiu, grande parte dos encargos com a estrutura montada no início da rua Bonitos de Amorim (a Estrada Nacional de 205) que começou a funcionar no início desta semana. O acréscimo progressivo é foi algo devidamente ponderado, adianta o autarca que espera ver até ao final da semana o funcionamento da estrutura, então já devidamente oleado, a executar 100 testes diários. O laboratório Synlab foi contratado pelo Agrupamento dos Centros de Saúde da Póvoa de Varzim / Vila do Conde (Administração Regional de Saúde do Norte), mas toda a questão logística foi tratada pela autarquia poveira que inclusive assegura, 24 horas por dia, a vigilância do espaço. A despistagem à COVID 19 é feita sem a pessoa sair do carro e evita as deslocações de utentes a outros pontos da região com o mesmo serviço. Têm é de ter uma prescrição médica que pode ser passada (através de uma mensagem escrita para o telemóvel) pela Linha Saúde 24 ou pelos clínicos com essa missão. O número de telefone para marcação dos testes COVID19 é o 252 090 169 (através da qual também pode saber mais sobre o serviço) e o horário de funcionamento é o seguinte: de segunda a sábado, das 9h00 às 17h00. Horário de colheita: de segunda a sexta feira das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. Sábados, domingos e feriados: 14h00 às 18h00.