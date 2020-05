Mais festas canceladas em Aver-o-Mar e Estela por causa da pandemia

As festividades em honra de Nossa Senhora das Neves, na vila de Aver-o-Mar, foram “canceladas por não se reunirem as condições necessárias para a sua realização”. Face à pandemia da Covid-19 e tendo em conta todas as recomendações da Direção Geral da Saúde e das autoridades competentes, a Comissão de Festas “vê-se assim forçada a cancelar todos os eventos relacionados com a festa”. Numa nota deixada na página oficial, ficou a promessa de que os membros da Comissão voltarão em 2021, “mais fortes, com ambições renovadas e com ainda mais vontade de celebrar nas ruas da vila”. É também pedida “a compreensão de todos” e expresso o desejo de “contar sempre com apoio”. As festividades iriam decorrer entre 4 e 9 de agosto com diversa animação musical e o habitual programa religioso, com destaque para a procissão no último dia.

Também a festa deste ano de Nossa Senhora da Ajuda, na Estela, foi cancelada pelos mesmos motivos. Segunda a Comissão organizadora, trata-se de “uma decisão tomada para o bem de todos”, frisando que “a saúde está em primeiro lugar”. As festas decorrem habitualmente em meados de agosto.