Mais de 400 camas prontas em Vila do Conde

A Câmara de Vila do Conde anunciou que tem disponíveis sete edifícios, num total de 411 camas para alojar “pessoas em isolamento profilático e/ou em situação de infeção confirmada de covid-19 que, face à avaliação clínica, não tenham necessidade de internamento hospitalar”.Em comunicado a autarquia acrescenta que, nesse sentido, a presidente da Câmara, Elisa Ferraz promoveu uma videoconferência com algumas das entidades que compõem a Comissão Municipal de Proteção Civil, vocacionadas para a área da saúde e de apoio aos idosos: Cruz Vermelha, Delegação de Saúde, Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Segurança Social, ACES e IPS’S. A ideia foi afinar estratégias para “de acordo com Despacho Governamental” serem cumpridos “os protocolos de atuação em caso de situação de infeção e os passos a seguir por cada uma das entidades envolvidas.” Foi também criado um “Gabinete de Crise para dar uma resposta ágil e concertada entre todos os intervenientes que constituem o Conselho Municipal de Proteção Civil”.