Mais bandeiras azuis na Póvoa, V.Conde e Esposende

Já saiu a lista das praias com o símbolo europeu da qualidade atribuído pela Associação Bandeira Azul. No caso da Póvoa de Varzim, as bandeiras vão estar nos mastros dos areais da Barranha, Paimó, Quião, Fragosa, Lagoa, Zona Urbana Norte, Zona Urbana Sul I e Zona Sul II e na Marina da Póvoa (esta é uma novidade). Em Vila do Conde, as Bandeiras Azuis vão para Labruge, Vila Chã, Mindelo, Árvore (outra novidade) e estarão nas duas frentes urbanas citadinas. Em Esposende as praias contempladas são as de Apúlia, Fão/Ofir, Suave Mar e Marinhas/Cepães. Aos veraneantes está a ser pedido este ano uma maior responsabilidade no regresso à prática balnear. Devido à pandemia da Covid-19, o tema de 2020 é: “De volta ao mar, com a atitude de mudar”.