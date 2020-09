Mais 46 infetados na Póvoa, 53 em V.Conde e 2 em Esposende

Póvoa de Varzim e Vila do Conde continuam a somar dezenas de novos casos com a Covid-19. Esta segunda-feira surgiu a mais recente atualização semanal da Direção-Geral da Saúde em relação aos infetados por concelho, dados que acumulam todos os ativos, mortos e recuperados desde o início da pandemia. Ora, o boletim publicado no último dia de agosto, com números fechados até ao final de domingo, reporta a existência de 365 casos na Póvoa de Varzim, ou seja, um aumento de 46 infetados em relação à passada semana. O cenário volta a ser pior em Vila do Conde dado que já se acumulam 698 infetados com o novo coronavírus, isto é, uma subida de 53 casos no mesmo período de sete dias. Uma análise destes números também permite constatar que no concelho vilacondense há quase o dobro de infetados em relação ao concelho poveiro. No concelho poveiro há mais de uma centena de casos ativos nesta altura e 12 óbitos causados pela Covid-19, enquanto no município vilacondense há também mais de duas centenas de casos ativos e 29 óbitos acumulados. Em Esposende os dados apresentados apontam um total de 64 casos, mais dois que o registo anterior. Já agora, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa de Varzim, é possível verificar que os casos em Barcelos são agora 351 (mais 10) e em Famalicão subiram para 550 (mais 44).