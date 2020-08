Mais 43 mil euros em apoios diversos

A última reunião de Câmara ficou marcada pela atribuição de vários apoios. As associações participantes no Plano de Promoção de Atletismo e no Plano de Desenvolvimento do Ténis de Mesa, na época 2019/2020, vão receber quase 14 mil euros no total, cerca de metade para cada um das competições. Ficou aprovado um contrato-programa com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim, com vista à atribuição de um subsídio de 20 mil euros para financiar a continuação das obras de reabilitação do edifício do antigo Colégio do Sagrado Coração de Jesus. O Instituto Maria da Paz Varzim terá direito a quase nove mil euros para apoio à aquisição de equipamento destinado ao novo espaço na antiga Escola de Nova Sintra. Por fim, refira-se que a autarquia voltou a não aceitar a transferência de competências nos domínios da educação, saúde e ação social.