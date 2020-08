Mais 35 infetados na Póvoa e 69 em V.Conde na última semana

Póvoa de Varzim e Vila do Conde vão continuar mais uns tempos no topo de uma lista indesejada relacionada com a Covid-19, neste caso a dos municípios que voltam a apresentar mais infetados nos últimos dias. Isto porque não estão a conseguir combater da melhor forma os surtos nas duas cidades e em diversas freguesias, provocando subidas consideráveis do número de casos na região a cada semana que passa. Esta segunda-feira surgiu nova atualização da Direção-Geral da Saúde em relação aos infetados por concelho, dados que acumulam todos os ativos, mortos e recuperados desde o início da pandemia. Ora, o boletim publicado neste dia 24 de agosto, com números fechados até ao final de domingo, reporta a existência de 319 casos na Póvoa de Varzim desde o início dos registos, ou seja, um aumento de 35 infetados em relação à passada semana. O cenário continua a ser bastante pior em Vila do Conde dado que já se acumulam 645 infetados com o novo coronavírus, isto é, uma subida de 69 casos no mesmo período de sete dias, a maior de todo o norte do país nesta última semana. Uma análise destes números também permite constatar que no concelho vilacondense há um pouco mais do dobro de infetados em relação ao concelho poveiro e que os surtos em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim são responsáveis por quase metade (104) dos novos infetados na Área Metropolitana do Porto.

Em Esposende os dados apresentados apontam um total de 62 casos, mais quatro que o registo anterior. Já agora, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa de Varzim, é possível verificar que os casos em Barcelos são agora 341 (mais 9) e em Famalicão subiram para 506 (mais 13). A DGS continua a não indicar, no entanto, quantos destes casos permanecem ativos, apenas lembra que “a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”. A mesma fonte continua a indicar que “a caraterização demográfica dos casos confirmados terá uma atualização semanal publicada à segunda-feira”.