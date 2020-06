Mais 226 desempregados na P.Varzim e em V.Conde

O número de desempregados continua a subir na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. A pandemia da Covid-19 continua a originar um cenário dramático de acordo com a análise das estatísticas recentemente disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. No final de maio havia 2709 pessoas à procura de emprego no concelho poveiro, mais 107 que em abril. Nas mesmas datas, havia 3371 pessoas inscritas à procura de trabalho no município vilacondense, mais 119 que a anterior referência. Nos dois casos, o grupo etário 35-54 anos é o mais afetado e os despedimentos e o fim do trabalho não permanente originaram a maior parte das novas inscrições no centro de emprego. Estas subidas não são tão acentuadas como as verificadas nos meses de março e abril, mas não apagam a tendência crescente e o forte impacto da atual crise económica no mercado de trabalho da região. Nestas duas localidades somam-se 6080 pessoas desempregadas no final de maio, mais 226 que no mês transato, números que ainda poderão estar a ser atenuados pelo atual lay-off simplificado, medida que está a proteger centenas de pessoas na zona envolvente mas que poderá daqui a uns meses redundar em mais despedimentos, não renovação de contratos ou ausência de novas contratações.