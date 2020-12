Maior orçamento poveiro de sempre chega aos 65,3 milhões

Câmara da Póvoa de Varzim aprovou, em reunião extraordinária realizada ontem, um orçamento para 2021 no valor de 65,3 milhões de euros, o maior de sempre. A maioria PSD votou a favor e os dois vereadores do PS optaram pela abstenção.

A autarquia sublinha que a política fiscal adotada fará os poveiros “deixar de pagar cerca de 6 milhões e 500 mil euros em impostos”. Em concreto serão cobrados menos 5 milhões de euros aos munícipes por ter o IMI a 0.3%, valor mais baixo permitido por lei, sendo introduzida a redução do IMI para as famílias com um dependente e mantendo-se a redução para famílias com mais de 2 dependentes. O município alega também deixar de receber mais de meio milhão de euros devido à devolução de 1% do IRS, assim como deixa de arrecadar cerca de 800 mil euros por continuar sem cobrar derrama.

A edilidade também destaca o facto de cerca de um terço do orçamento, 27 milhões de euros, serem destinados à execução de um conjunto de obras: continuidade da Via B, Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Eça de Queirós, requalificação das Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Machuqueiras e Giesteira, construção do Parque de Estacionamento do antigo Quartel, construção da Póvoa Arena, requalificação do Bairro dos Pescadores, revitalização do Mercado Municipal, alargamento da rede de saneamento em São Pedro de Rates, expansão e repavimentação da Rua da Fontinha na freguesia de Beiriz, entre outros.

Em relação à situação pandémica, o executivo decidiu reforçar em mais um milhão de euros o apoio direto às famílias e a todos os que se encontram em carência económica, bem como dar continuidade ao apoio ao comércio local e às IPSS. Merece também realce o apoio às obras de requalificação do Centro Hospitalar com 1,5 milhões de euros. Em relação às freguesias, a transferência de verbas destinadas a investimento por parte das Juntas passa de 750 mil para 1 milhão de euros.