Maio trará novidades para avanço do Santuário em Balasar

No próximo mês de maio será lançado o concurso internacional para a construção do edifício do santuário em honra da Alexandrina Maria da Costa. A revelação foi feita pelo padre Manuel Casado Neiva no final das cerimónias que este assinalaram o 16º aniversário da beatificação daquela a quem muitas já chamam a ‘santinha de Balasar’. Numa festa que desta feita teve de decorrer sem peregrinos e foi apenas transmitida pela internet, o pároco e responsável pela Fundação da Beata Alexandrina admitiu que o momento é difícil, mas acredita que Deus dará esta prenda a todos os fiéis. Recorde-se que a benção da primeira pedra do Santuário Eucarístico aconteceu no passado dia 13 de outubro de 2018 e que no ano transato também já decorreu o processo de demolição e terraplanagem do local.