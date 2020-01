Mafalda foi a primeira a nascer no Dia Mundial da Paz

O primeiro bebé a nascer este ano no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde foi uma menina, com um peso de dois quilos e 580 gramas. Mafalda nasceu de parto normal à 11h54 do Dia Mundial da Paz para alegrar a vida de um casal de Penafiel. Este foi apenas o primeiro parto de 2020, tendo o ano passado fechado com quase 1300 partos, superando largamente os números de 2018.