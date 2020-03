Louvor de Vila do Conde para duas pessoas

Embora por razões diferentes duas figuras que dizem muito a Vila do Conde mereceram votos de louvor na última reunião do executivo. A iniciativa partiu dos eleitos do Movimento Independente Nau (Nós Avançamos Unidos) ao qual pertence a presidente da Câmara, Elisa Ferraz (na imagem da direita), mas os vereadores do Partido Socialista e do PSD também deram a sua anuência. Uma distinção foi para o professor José Manuel do Carmo Henriques. O “Voto de Louvor” foi assim justificado: “No momento em que termina funções, por aposentação, após longa carreira dedicada à docência e ao exercício de cargos diretivos nas Escolas Júlio Saúl Dias e Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, o Professor José Manuel do Carmo Henriques deixa uma marca assinalável no Ensino do Concelho de Vila do Conde, onde soube colocar ao serviço da comunidade escolar a sua dedicação, o seu dinamismo e a sua exigência, conseguindo desenvolver um conjunto de atividades complementares da componente letiva que muito valorizou e valoriza a formação dos alunos”.O outro voto de louvor foi para o jogador do Rio Ave Tarantini ( o primeiro a contar da direita na imagem com Elisa Ferraz, o presidente do Rio Ave António da Silva Campos e o vereador Pedro Gomes) pelo facto de ter completado 400 jogos com a camisola do Rio Ave nas competições profissionais. Ricardo José Vaz Alves Monteiro é esse o nome completo do atleta foi agraciado porque “representa a maior marca desportiva do Concelho de Vila do Conde há mais de uma década e tornou-se a nível nacional e internacional uma referência para todos os futebolistas”